A l’occasion de sa « journée des investisseurs 2021 » du 15 septembre, Cisco a présenté ses prévisions et sa stratégie de croissance jusqu’en 2025. Avec des opportunités de marché croissantes et un modèle plus orienté vers le logiciel et les revenus récurrents, le géant des réseaux pense pouvoir améliorer chaque année de 5 à 7% ses revenus et son bénéfice ajusté par action. Sur une base médiane, son chiffre d’affaires atteindrait alors 62,9 milliards de dollars en 2025 avec un BPA de 4,07 dollars.

Le CEO de Cisco, Chuck Robbins a déclaré que l’avenir de l’entreprise reposera sur six domaines technologiques : les réseaux sécurisés et agiles ; le travail hybride ; la sécurité ; l’internet du futur ; les expériences d’application optimisées; et les capacités à la périphérie. «Ce sont les domaines qui engagent les clients dans des cycles d’investissement pluriannuels », a-t-il précisé.

«Il existe des opportunités significatives dans chacun de nos marchés », a complété Liz Centoni, directrice de la stratégie de Cisco et des applications. L’entreprise évalue son marché adressable total (TAM) à 900 milliards de dollars en 2025 : 260 milliards sur le périmètre des activités actuelles, 140 milliards sur l’expansion de ces activités et 500 milliards sur les marchés adjacents (automatisation et futur du travail).

Cisco a aussi mis en avant les progrès réalisés dans sa transformation logicielle. L’objectif qu’il s’était fixé en 2017 de faire monter les revenus de cette activité de 20% à 30% de ses revenus totaux vient d’être atteint. Sur la période 2017-2021, les revenus du logiciel sont passés de 9,4 à 15 milliards de dollars. Et la part des ventes sous forme d’abonnement a augmenté encore plus vite de 52% à 79%.

Or Cisco, comme les autres acteurs, à tout intérêt à élargir cette base de revenus récurrents, gage de plus de visibilité sur ses perspectives de croissance mais aussi de stabilité face aux à-coups des ventes de matériel. Sur l’exercice 2021 clos le 31 juillet, cette part des abonnements (logiciels et services) représentait déjà 44% du total des revenus de Cisco. En 2025, ses dirigeants s’attendent à ce qu’elle atteigne les 50%.

Bien que prometteuses, ces perspectives n’ont pas suscité l’enthousiasme des marchés, l’action clôturant même en baisse de 0,5% après cette journée des investisseurs.

Dans l’immédiat, l’attention se focalise sur les pénuries de composants. Cisco a dit à nouveau qu’il en subirait l’impact au moins jusqu’à la fin de son premier semestre fiscal. « Nous sommes un client de TSMC et ils ont procédé à une augmentation générale des prix allant de 8 à 20%. Nous y sommes soumis », a déclaré Scott Herren, le directeur financier de Cisco dans une interview à Reuters. Avec, comme il l’avait déjà indiqué, un impact direct sur les marges.