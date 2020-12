Cisco s’apprête à acquérir la société britannique de communication dans le cloud IMImobile pour 730 millions de dollars, dette comprise. IMImobile fournit des logiciels et services qui permettent aux entreprises de communiquer avec leurs clients via les réseaux sociaux, la messagerie et la voix.

Cisco indique dans un communiqué que cette offre intégrée à Webex Contact Center lui permettra de créer une solution complète d’expérience client en tant que service (CXaaS) permettant aux entreprises de fournir des expériences client riches et agréables de manière continue. « Une excellente relation client repose sur des interactions toujours agréables où chaque point de contact sur chaque canal est l’occasion pour les entreprises de proposer des expériences riches, engageantes et intuitives », commente dans un communiqué Jeetu Patel, vice-président de Cisco et directeur de la division sécurité et applications. « Nous sommes impatients de travailler avec IMImobile pour aider à créer une solution CXaaS complète pour le marché, une solution offrant aux entreprises une plateforme qui propose des expériences agréables tout au long du cycle de vie du client. »

« Nous pensons qu’il y aura un monde de connexions dynamiques et permanentes entre les entreprises mondiales et leurs clients et la combinaison de nos technologies respectives nous permettra de rendre chaque interaction plus importante pour nos clients », explique de son côté Jay Patel, CEO d’IMImobile.

IMImobile emploie environ 1.100 personnes et compte parmi ses clients des entreprises telles que BT, Barclays, Pizza Hut et Vodafone.

L’acquisition, soumise à l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires, devrait être finalisée au premier trimestre 2021.