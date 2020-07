Après deux années passées chez SAP au poste de vice-président des ventes, Christophe Negrier revient chez Oracle France pour prendre la direction des solutions technologiques en tant que vice-président country leader Technology@Oracle France. Un poste qu’occupait jusqu’à présent Karim Zein.

Christophe Negrier connaît bien la distribution pour avoir été consultant puis manager chez Alasso au début des années 2000 ; directeur des ventes et du marketing puis directeur général de Magirus de 2007 à 2011 et directeur des ventes channel puis directeur des ventes entreprises de Symantec jusqu’en 2014. Après un passage chez EMC, puis chez VMware, il avait pris la direction des ventes cloud d’Oracle en août 2017. Poste qu’il avait occupé un an avant de rejoindre SAP.