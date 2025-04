Snom Technology GmbH, fournisseur leader de solutions de téléphonie et de communication pour les entreprises et les professionnels basées sur le protocole IP, annonce un changement stratégique au sein de sa direction.

Après neuf ans de service inconditionnel, Gernot Sagl, PDG pour les régions EMEA et APAC et PDG de Snom, a démissionné le 31 mars 2025. Sous la direction de M. Sagl, l’entreprise a réussi à traverser une phase de transformation complexe, commencée avec l’acquisition du Groupe VTech en 2016, évoluant en une marque reconnue mondialement dans le secteur des télécommunications. Le Conseil d’Administration de Snom remercie Gernot Sagl pour sa contribution en formulant ses meilleurs vœux pour ses futurs défis.

Parallèlement, le Conseil d’Administration de Snom est heureux d’annoncer la promotion de Fabio Albanini au poste de vice-président principal des ventes et des opérations pour les régions EMEA et APAC, avec effet immédiat.

Fabio Albanini, ancien vice-président des ventes pour les mêmes régions, fait partie intégrante de Snom depuis 2009. Dans son nouveau rôle, il sera investi de responsabilités étendues, exerçant la supervision des ventes, du marketing et des opérations de Snom dans les régions EMEA et APAC. Suite à sa promotion, M. Albanini fera directement rapport à Hillson Cheung, Président de la Division Produits de Télécommunication de VTech.

« Fabio Albanini a fait preuve de qualités de leadership de premier ordre et possède une connaissance approfondie de notre modèle d’affaires ainsi que du secteur », a déclaré Hillson Cheung. « Nous sommes convaincus qu’il continuera à stimuler la croissance de la marque Snom, en consolidant ultérieurement notre position sur le marché en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région APAC. »

Fabio Albanini a exprimé son enthousiasme pour la nouvelle mission : « Conduire Snom dans cette phase dynamique est un privilège et nous avons posé des bases solides pour la croissance. Je suis impatient de collaborer avec nos estimés collègues à travers le monde pour offrir des solutions d’excellence et un apport de valeur durable à nos clients et partenaires. »

Le Conseil d’Administration de Snom réaffirme son engagement à assurer une transition harmonieuse, convaincu que la vision stratégique et le dévouement de Fabio Albanini favoriseront le succès continu de la société sur le marché.