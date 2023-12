Cédric Périer rejoint le groupe de services numériques SII comme directeur de la région Île-de-France et intègre le Comité de Direction de SII France. Il lui revient de piloter les quatre sites rattachés de Paris ‐ La Défense, Vélizy, Bourges et Rouen, faisant intervenir près de 2 000 personnes dont plus de 1700 consultants. Ses missions prioritaires sont d’accélérer le développement commercial, de faire grandir les équipes et de dynamiser les connexions pour faire profiter les clients dans la région de toutes les expertises du groupe.

Diplômé de l’EFREI en tant qu’ingénieur électronique et télécommunications, Cédric Périer a débuté dans le secteur des télécoms où il a occupé des postes de gestion de projets. Il a fait la plus grande partie de sa carrière chez SPIE ICS, entre 2002 et 2020, où il a gravi les échelons pour devenir Directeur régional en 2014 puis Directeur Général France en 2017. Avant de rejoindre SII, il a été pendant trois ans CEO France du groupe de sécurité Seris.

« Je suis ravi d’accueillir Cédric Périer au sein de SII. Sa solide expérience sur des fonctions de direction générale, associée à des fondamentaux éprouvés en termes de stratégie, commerce et gestion constituent autant d’atouts précieux pour notre entreprise créée il y a plus de 40 ans », commente le Directeur Général France François Goalabré dans un communiqué.