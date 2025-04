Le cofondateur et technologue en chef de Camunda, ainsi que le stratège principal chez Camunda, ont co-écrit un guide pratique sur l’utilisation de l’orchestration et de l’automatisation des processus afin d’assurer la pérennité de l’entreprise. Publié par Wiley et co-écrit par Bernd Ruecker, cofondateur et technologue en chef de Camunda, et Leon Strauch, stratège principal chez Camunda, ce livre offre des conseils pratiques sur l’adoption de l’orchestration et de l’automatisation des processus afin d’accroître l’agilité, la rapidité et l’innovation au sein des entreprises.

Basé sur l’expérience des auteurs acquise auprès de centaines de sociétés au cours de ces 10 dernières années, ce livre est destiné aux chefs d’entreprise, ainsi qu’aux décideurs et aux architectes informatiques. Il leur fournit des conseils pratiques afin de les aider à mener à bien le déploiement et la mise à l’échelle de l’orchestration des processus au sein de leur organisation, allant de la sélection des cas d’utilisation, des technologies et des intervenants appropriés, à une entreprise véritablement transformée et prête pour un avenir numérique, en passant par la finalisation du premier projet.

« Grâce aux techniques décrites dans ce livre, les organisations peuvent réinventer leur stratégie d’automatisation et orchestrer les équipes, les systèmes et les appareils dans leurs processus métier de bout en bout, ce qui comprend des technologies récentes comme l’IA », explique Bernd Ruecker. « L’orchestration et l’automatisation des processus sont essentielles pour comprendre comment fonctionne votre entreprise, comment améliorer les processus et comment innover. »

Enterprise Process Orchestration est un guide détaillé qui permet aux lecteurs de comprendre et d’appliquer l’orchestration et l’automatisation des processus au sein de leur propre organisation, en abordant notamment les thèmes suivants :

Vision : comment assurer l’alignement stratégique avec les parties prenantes ainsi que la création d’une feuille de route et d’une architecture de processus métier menant au succès.

: comment assurer l’alignement stratégique avec les parties prenantes ainsi que la création d’une feuille de route et d’une architecture de processus métier menant au succès. Équipes : comment définir les équipes les plus aptes à prendre en charge l’orchestration et l’automatisation des processus, ainsi que le modèle d’exploitation le plus adapté à chaque activité afin d’accélérer l’adoption.

: comment définir les équipes les plus aptes à prendre en charge l’orchestration et l’automatisation des processus, ainsi que le modèle d’exploitation le plus adapté à chaque activité afin d’accélérer l’adoption. Technologies : comment mettre en œuvre une architecture de processus métier, opérationnaliser l’IA et utiliser la technologie d’orchestration des processus au sein de la pile technologique de l’entreprise.

: comment mettre en œuvre une architecture de processus métier, opérationnaliser l’IA et utiliser la technologie d’orchestration des processus au sein de la pile technologique de l’entreprise. Livraison : comment créer des solutions d’orchestration et d’automatisation des processus avec un état d’esprit agile en matière de développement et de livraison de produits.

: comment créer des solutions d’orchestration et d’automatisation des processus avec un état d’esprit agile en matière de développement et de livraison de produits. Mesure : comment adopter une approche basée sur des indicateurs afin de tirer parti de la valeur commerciale de l’orchestration et de l’automatisation des processus dans l’ensemble de l’entreprise.

Bernd Ruecker et l’équipe Camunda ont déjà écrit plusieurs livres sur le thème de l’orchestration et de l’automatisation des processus, notamment Real-Life BPMN et Practical Process Automation. Enterprise Process Orchestration est disponible sur Wiley, Amazon et d’autres commerces en ligne.