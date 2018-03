Le spécialiste de la conformité et de la certification Bureau Veritas s’est associé avec l’expert en datacenters Jerlaure pour bâtir un référentiel de certification de projet de datacenter. « L’émergence des datacenters de proximité et l’apparition des nouvelles réglementations liées à la protection des données (GDPR – CSPN…) entraînent de nouveaux besoins en termes de performance et de maîtrise de la localisation des données. Ce référentiel certifiant que le projet de datacenter a été mené dans les règles de l’art et que les exigences en termes de résilience, et de performance ont bien été prises en compte, constitue une véritable norme professionnelle dans le monde entier, auprès des investisseurs, exploitants et utilisateurs », explique Jerlaure dans un communiqué.

Construit autour de 8 axes, le référentiel couvre le projet depuis l’évaluation du site jusqu’à la réception et le maintien en conditions opérationnelles, en passant par le plan détaillé. Disponible à la fin du second semestre, cette démarche de certification pourra être mise en place auprès de tous les datacenters de proximité qui y seront éligibles. La certification sera bien entendu délivrée par Bureau Veritas.

« D’énormes erreurs apparaissent parfois dans la conception et/ou la construction de ces nouveaux datacenters, faute de connaissances suffisantes de la part des entreprises qui portent ces projets. Le choix même de la localisation est parfois mal étudié, avec des sites en zone inondable ou sismique, ou même trop loin des réseaux de communication haut débit », affirme dans le communiqué Claude Dos Santos, directeur de Jerlaure.

« Un tel référentiel est adapté à un contexte. Par exemple, en matière d’alimentation électrique, les enjeux sont différents en Europe où le réseau électrique est maillé et fiable, aux États Unis où fiabiliser l’alimentation est un sujet clé, et en Afrique où l’alimentation elle-même est un enjeu », commente de son côté, Laurent Midrier, VP Strategy & Innovation chez Bureau Veritas. « De plus, les réglementations diffèrent d’un pays à l’autre. La première version du référentiel sera donc proposée pour la France en fin d’année, puis ensuite adaptée afin qu’à terme, les ingénieurs Bureau Veritas puissent accompagner et certifier les projets de datacenter dans chaque pays. »