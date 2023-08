Tandis que la vente de ses PC s’effondre, le géant informatique chinois Lenovo mise sur l’intelligence artificielle. Il prévoit d’investir un milliard de dollars dans l’IA au cours des trois prochaines années.

La société basée à Pékin a annoncé ce plan d’investissement à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, en berne. Ses revenus ont baissé de 24%, à 12,9 milliards de dollars. Lenovo accuse également une chute de 66% de son bénéfice net en ce premier trimestre de son exercice fiscal 2024.

Le cours de son action a diminué de 2,5% dans la foulée de l’annonce des résultats.

La plus grande des entreprises de Lenovo, le groupe Intelligent Devices, a vu ses revenus diminuer de 28% pour atteindre 10,26 milliards de dollars au premier trimestre, « en raison d’un marché difficile », selon le PDG et président du conseil d’administration de Lenovo, Yuanqing Yang. Il souligne que la société a maintenu sa position de « premier fournisseur de PC en termes de parts de marché » et que les niveaux de stocks se sont « normalisés » au cours du dernier trimestre.

En plus des difficultés rencontrées sur le marché des PC, Lenovo estime que le marché des technologies d’infrastructure est aussi confronté à des vents contraires.

Les revenus liés à ses solutions d’infrastructure ont chuté de 8% pour atteindre 1,9 milliard de dollars « en raison de la baisse de la demande des fournisseurs de services d’informatique en nuage et des contraintes d’approvisionnement en GPU ».

Cependant, ajoute Yuanqing Yang, l’entreprise a réalisé une « hypercroissance dans le stockage, les logiciels et les services et l’informatique à haute performance ». Les revenus du groupe Solutions et services de Lenovo ont augmenté de 18% pour atteindre 1,7 milliard de dollars.