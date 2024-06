L’éditeur Atempo signe un accord de partenariat avec la start-up Green4Cloud pour proposer aux TPE-PME et collectivités d’Occitanie une solution souveraine de protection de données hébergées dans des petits centres de données ‘éco-responsables’ dans l’Hérault et le Gard.

« Après plusieurs tests et benchmarks, les solutions de protection des données d’Atempo sont de loin les meilleures en termes de performance et d’évolutivité. Dans notre choix, nous avons aussi privilégié les solutions ‘made-in-France’, pour la souveraineté et aussi, pour notre indépendance vis-à-vis des GAFAM », commente Julien Delcroix, le PDG et co-fondateur de Green4Cloud, dans un communiqué.

« Ce partenariat correspond à la stratégie souveraine que nous défendons et souhaitons proposer à nos clients et partenaires. Avec Green4Cloud, nous portons encore plus loin nos engagements et nos contributions aux enjeux de responsabilité sociétale des entreprises », ajoute Luc d’Urso, le PDG d’Atempo.

Le communiqué précise que ce modèle de proximité de Green4Cloud sera généralisé par la suite, avec l’implantation de micro-datacenters répartis dans l’Hexagone. Il y a deux mois, la start-up annonçait lever des fonds pour l’installation de 17 micro-datacenters d’ici 2025.

Pour mémoire, en mars dernier, Atempo a également annoncé s’associer à Scality pour fournir une solution de stockage à l’échelle du pétaoctet.