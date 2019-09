L’éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM, de l’IA et de la Data Analytics Coheris annonce la nomination d’Arnaud Caupin à la tête de la direction commerciale et au sein du comité de direction de l’entreprise. Il remplace depuis fin août Jean-Luc Malige qui a rejoint Aspera en mars dernier.

Avec 25 ans d’expérience dans le domaine informatique dont plus de 20 ans dans l’édition de logiciels, Arnaud Caupin a pour mission de piloter la dynamique commerciale de la société et de contribuer activement à la mise en œuvre de sa stratégie. Il prend la responsabilité de la direction commerciale et de l’avant-vente.

Détenteur d’un master en informatique de l’Université de Technologie de Compiègne, Arnaud Caupin a débuté sa carrière chez Bull en 1994 en tant que responsable du compte EDF. Il a ensuite été responsable des ventes indirectes en France et à l’international chez Business Objects, puis chez Symantec. Il a ensuite été successivement directeur des ventes internationales de Talentsoft et directeur général adjoint d’Assessfirst. Il était dernièrement responsable commercial en charge de la solution SuccessFactors HR chez SAP France.

« Je me réjouis de l’arrivée d’Arnaud Caupin au sein de l’équipe de direction de Coheris, avec pour mission de renforcer la performance commerciale et d’accélérer notre dynamique de développement. Son parcours et son expérience en matière de logiciel, notamment de modèle cloud, et d’international, ainsi que sa dynamique personnelle sont des atouts très significatifs pour l’entreprise et les équipes », commente dans un communiqué Nathalie Rouvet Lazare, présidente-directrice générale de Coheris.