Les deux intégrateurs réseaux avaient annoncé leurs fiançailles fin septembre dernier, avant d’aboutir un mois plus tard au rachat par DCI de 100% des titres Rétis. « Pour fédérer les hommes et les femmes de nos deux entreprises, nous avons fait le choix d’une marque unique : Apixit », annonce l’entreprise dans un communiqué. Et de préciser, outre que les collaborateurs des deux entités ont été impliqués dans la réflexion, les valeurs que le nouveau nom est sensé véhiculer :

A comme Alliance entre les équipes pour ce projet de création de valeur sur le marché français

API pour notre enthousiasme dans ce projet rassemblant expertise et intelligence collective (happy)

API comme les connecteurs entre applications qui seront aussi les connecteurs entre nous et avec nos clients

X pour l’eXpérience, des collaborateurs et des clients, qui est au cœur des enjeux de la transformation digitale des entreprises

X comme multiplication des ressources et de nos expertises

IT, pour évoquer notre domaine d’activités, mais aussi pour souligner l’lnnovation et la Transformation

Le papillon qui prend de la hauteur pour un discours avec les métiers sur les usages

Les couleurs qui représentent nos activités : cybersécurité, infrastructures digitales, digital workplace, opérateur de services hébergés

« Expertise Augmentée » : une baseline qui rappelle que notre taille critique nous assure des compétences élevées multi-domaines

Basé aux Ulis (94), Apixit emploie 350 collaborateurs répartis sur une dizaine d’implantations dans toute la France (Paris, Lille, Rennes, Quimper, Nantes, Lyon, Toulouse et Reims…). L’entreprise revendique 1300 clients et pèse environ 92 M€ de chiffre d’affaires annuel.