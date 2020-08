Avec une croissance de 11% de ses ventes sur son troisième trimestre fiscal clos le 27 juin, Apple a fait preuve d’une résistance inattendue face aux conséquences de la crise sanitaire. Les analystes de Wall Street s’attendaient à un chiffre d’affaires de 52,25 milliards de dollars sur la période. Déjouant tous les pronostics, Apple a réalisé 59,69 milliards de dollars. Ce sont l’iPad et le Mac qui ont enregistré les plus fortes croissances. Des performances que l’entreprise a attribué à la demande de travail à distance et d’éducation. Son activité iPhone a également connu une croissance, bien que plus modeste, tirée par la demande pour l’iPhone SE de deuxième génération.

La performance est d’autant plus remarquable que le géant de Cupertino n’a pas été épargné par la crise sanitaire et économique qui a affecté ses chaînes de fabrication en Chine, ses magasins de détail, ses processus de développement de produits et ses ventes de produits. « Nous avons constaté une très forte croissance sur les iPad et les Mac au cours du trimestre », a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de sa conférence avec les analystes, soulignant que cette hausse de la demande avait pu être honorée malgré les contraintes d’approvisionnement sur les deux produits.

La bourse a salué cette bonne performance par une hausse de 1% de l’action, portant la capitalisation de la firme à la pomme au-delà du seuil des 2.000 milliards de dollars. Un seuil qu’Apple enfonce seulement deux après avoir franchit celui des 1.000 milliards de capitalisation.