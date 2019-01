C’est une déflagration qui ne s’était pas produite depuis 2002. Dans une lettre aux actionnaires, Tim Cook a annoncé hier qu’Apple révisait ses prévisions pour le premier trimestre de l’exercice 2019, qui s’est clôturé le 29 décembre. La firme à la pomme table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 84 milliards de dollars. C’est 5 à 10% de moins que ce qui était prévu.

« Lorsque nous avons discuté de nos prévisions pour le premier trimestre avec vous il y a environ 60 jours, nous savions que des facteurs macroéconomiques et spécifiques à Apple auraient une incidence sur le premier trimestre. Sur la base de nos meilleures estimations, nous prévoyons une légère croissance des revenus par rapport au trimestre précédent », indique le CEO. Celui-ci attribue ce décalage à la puissance du dollar, à des problèmes logistiques qui ont freiné la vente de certains produits tels que les Apple Watch Series 4, iPad Pro, AirPods et MacBook Air, mais surtout à une faiblesse économique de certains marchés émergents plus importante que prévue. « Nous n’avions pas prévu l’ampleur du ralentissement économique, en particulier dans la Grande Chine », reconnaît Tim Cook qui précise que le trafic dans ses boutiques et ses revendeurs locaux à diminué tout au long du trimestre. Il ajoute que la situation très tendue entre la Chine et les Etats-Unis a également pesé.

La baisse du chiffre d’affaires affecte essentiellement l’iPhone, dont les ventes ont été également inférieures aux prévisions dans certains pays développés. « Si les difficultés macroéconomiques de certains marchés ont largement contribué à cette tendance, nous estimons que d’autres facteurs ont également une incidence sur les performances de notre iPhone », affirme Tim Cook qui cite l’impact de la réduction des subventions accordées par les opérateurs, les hausses de prix liées à la force du dollar américain et la réduction du coût des remplacements de batterie qui ont poussé certains clients à conserver leur ancien iPhone.

Le patron de la firme de Cupertino tente de rassurer les investisseurs en évoquant la hausse du parc installé de périphériques actifs qui a progressé plus de 100 millions d’unités en 12 mois, la hausse des services qui ont généré un chiffre d’affaires de plus de 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre, et l’augmentation des revenus hors iPhone.

Le titre a chuté mercredi de 8 % dans les échanges après bourse, atteignant ainsi son plus bas niveau depuis avril 2017.