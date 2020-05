Betoobe, éditeur de la solution moobile.care permettant de gérer l’intégralité du cycle de vie des flottes mobiles, répond avec succès aux attentes de la société Antea Group.

Antea Group France propose une large palette d’expertises auprès de ses clients publics et privés dans les domaines de l’environnement, de l’eau, des infrastructures, de la donnée environnementale. Le groupe compte plus de 850 collaborateurs répartis sur 27 implantations en métropole et 5 en outre-mer.

Au regard de sa taille et de son organisation multi sites, la gestion de la flotte mobiles est un projet chronophage et complexe. Historiquement réalisée en interne, cette opération monopolisait des ressources importantes et devait être optimisée en s’appuyant sur un expert du sujet. C’est dans ce contexte que la solution moobile.care éditée par Betoobe a été sélectionnée pour fluidifier la gestion de ce projet.

L’objectif de cette externalisation était de bénéficier d’une expertise pointue sur le sujet (au-delà de la technologie), de libérer du temps pour les équipes, d’augmenter la qualité de service aux Utilisateurs et d’accéder à un reporting pour mieux analyser le projet et les opérations.

Betoobe joue donc un rôle central de coordination dans le déploiement de la flotte mobile et le suivi des opérations (support, gestion des tickets, changement de mobiles, accompagnement des collaborateurs, récupération des anciens mobiles, etc.) et ce dans toutes les agences d’Antea France. Ces opérations sont réalisées en lien avec la solution MDM utilisée par Antea Group. La gestion de la flotte est donc plus agile et efficace.

Grâce à ce dispositif, Antea France dispose donc d’une vue précise de son parc mobile, peut mieux répondre aux besoins des collaborateurs, piloter ses coûts (analyse des factures par exemple) et s’appuyer sur une flotte adaptée à ses besoins. Enfin, Betoobe joue un rôle de conseil et de préconisation pour accompagner au mieux le groupe dans ses futures orientations en matière de mobilité.

Loïc Thomas, Directeur de Systèmes d’information d’Antea Group « Betoobe nous apporte une réponse opérationnelle pragmatique pour gérer notre flotte mobile. Leur parfaite connaissance du sujet nous a permis d’externaliser intégralement cette tâche et de redéployer nos équipes sur de nouveaux projets à valeur ajoutée. Cette collaboration va nous permettre d’accéder très rapidement à de nombreux gains de productivité et de ne plus avoir à nous soucier des moyens à mettre en œuvre en interne pour gérer notre parc mobile et répondre aux attentes de nos collaborateurs. »