Adista s’est vu décerner le Grand prix hors secteur de la « politique RSE » lors de la 9e édition du Sommet des Entreprises de Croissance qui s’est tenue le mercredi 22 juin 2022 au Pavillon d’Armenonville à Paris en présence de plus de 300 dirigeants et entrepreneurs issus de onze secteurs d’activités.

Cet événement organisé par le Groupe Leaders League et son Magazine Décideurs a vocation à faire se rencontrer des dirigeants d’entreprises référents dans leur secteur autour d’un programme de conférences et d’échanges visant à leur faire découvrir les meilleures stratégies de croissance et d’innovation du moment. Une cérémonie de remise de prix vient clôturer cet événement.

C’est dans ce cadre qu’Adista a remporté son Grand prix RSE. L’opérateur était en compétition avec une sélection de huit entreprises, parmi lesquelles deux entreprises du secteur du numérique : Itancia et Viseo.

Dans son dossier de candidature, le groupe Adista avait valorisé sa politique environnementale, et notamment le fait qu’il avait déjà commencé à réduire son impact environnemental avant même d’avoir achevé son bilan carbone. Un point qui a sans doute été déterminant pour le jury dans le contexte d’urgence climatique.

Adista a mis en avant ses actions pour sensibiliser ses 900 collaborateurs, ses clients et ses partenaires aux enjeux climatiques et faire en sorte d’allonger la durée de vie des terminaux. « Les terminaux pèsent pour 80% des émissions du numérique, il est donc indispensable de récupérer les équipements en fin de vie pour remettre dans le circuit ce qui peut l’être, en réparant ou en extrayant les composants utilisables », explique Arnaud Clément, directeur RSE d’Adista. Le groupe a notamment dédié l’un de ses centres logistiques à cette activité.

Second volet majeur de sa politique environnementale, Adista a décrit ses initiatives pour réduire la consommation de ses centres de données. Le groupe en opère onze, dont quatre qu’il possède en propre. Outre qu’ils sont désormais tous sous contrat d’énergie verte (depuis mai 2021), le groupe investit dans le free cooling et l’isolation de ses bâtiments.

Il rappelle que depuis 2008 un bâtiment entier de son site nancéien est chauffé par la chaleur dégagée par l’un de ses centres, et qu’il travaille sur la mise en chantier d’un centre de données alimenté par une énergie entièrement issue de la valorisation de biodéchets agricoles (méthanisation). Une technologie qui devrait lui permettre d’atteindre un PUE de 1,1 sur ce centre.

Le tableau ne serait pas complet sans évoquer ses initiatives en matière d’écoconception – Adista propose ainsi une offre de plan de reprise d’activité (PRA) décarbonée – et de mobilités douces.

À noter que lors de cette cérémonie de remise de prix, c’est Audensiel et Esker qui ont été lauréats dans le secteur ESN, services informatiques & software (respectivement dans la catégorie chiffre d’affaires inférieur à 100 M€ et chiffre d’affaires supérieur à 100 M€). Ils étaient en compétition pour le premier : avec Deveryware, Platform.sh, Proginov, Troops et Wifirst, et pour le second : avec Cegid, Celeste, Contentsquare, HN Services, HR Path, Koesio, LittleBig Connection, mc2i et Viseo.

Photo : Patrice Bélie et Arnaud Clément reçoivent le Grand Prix Hors Secteur de la « Politique RSE » le 22 juin au Pavillon d’Armenonville