Adam Tarbox est nommé vice-président du Channel de Nutanix dans les pays d’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Auparavant, il était responsable du développement et de la mise en œuvre d’une stratégie d’alliance avec les intégrateurs système (GSI) de la région pour encourager les entreprises à adopter le cloud hybride et le multicloud. Son équipe a mené des activités commerciales avec les GSI autour d’offres conjointes pour les marchés horizontaux et les verticaux industriels. Désormais en charge des stratégies de commercialisation auprès des revendeurs, des distributeurs, des partenaires de plate-forme OEM, des intégrateurs de systèmes et des partenaires technologiques, il a pour mission d’animer l’écosystème de distribution et d’alliance de la société dans la région EMEA.

« Les partenaires font et continueront de faire partie intégrante de notre succès (…) Mon engagement est d’écouter, d’apprendre et de diriger à travers nos partenaires (…) », déclare Adam Tarbox, dans un communiqué.