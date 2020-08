La valorisation d’Apple a explosé. Il y a deux ans, le monde était stupéfait de voir la valorisation de la firme à la pomme atteindre 1 billion de dollars, soit 1.000 millards de dollars. Aujourd’hui, elle atteint 1,876 billion de dollars, soit 1,59 billions d’euros. La part du fabricant d’iPhone atteint ainsi 6,5% de la valeur totale du S&P 500, battant le record de 6,4% atteint par IBM il y a 35 ans. Cette somme astronomique est par ailleurs supérieure à la capitalisation totale du CAC 40 (1.552,19 milliards d’euros très exactement).

Comme le rappelle Bloomberg, en hausse de 49% cette année à plus de 300 milliards de dollars, le gain d’Apple bat celui de toutes les entreprises américaines, à l’exception d’Amazon. Le géant de la Silicon Valley n’a assurément pas souffert de la pandémie de Covid-19, bien au contraire.

Certains analystes américains prédisent encore un bel avenir au titre Apple qui pourrait atteindre selon eux 480 dollars l’an prochain, soit un gain de 9,4% par rapport aux prix actuel de 438,66 dollars, et une capitalisation boursière de 2,05 billions de dollars. Il est vrai que les actions de la firme de Cupertino ont bondi de 18% au cours des sept derniers jours, un record depuis 2009.

Tous les analystes ne partagent toutefois pas ce point de vue. « Ils n’ont pas sorti de nouveau produit, ils n’ont pas sorti de vaccin pour sauver le monde du coronavirus », a déclaré à Bloomberg Matt Maley, stratège en chef au cabinet de conseil en investissement Miller Tabak. « Dix-huit pour cent en sept jours de bourse sans nouveaux produits – cela ne veut pas dire que c’est la tulipomanie (ndlr : bulle spéculative sur les bulbes de tulipes qui a ébranlé les Pays-Bas au milieu du XVIIème siècle), mais cela signifie que l’action atteint un niveau parabolique et doit redescendre. »

A Cupertino ils n’ont pas envie de s’arrêter en si bon chemin et souhaitent semble-t-il booster le marketing. Le responsable du marketing mondial Phil Schiller est en effet remplacé par Greg Joswiak. Celui-ci sera responsable de la gestion et du marketing des produits, des relations avec les développeurs, des études de marché, de la gestion commerciale, ainsi que de l’éducation, du marketing d’entreprise et international indique l’entreprise dans un communiqué. Greg Joswiak, qui travaille chez Apple depuis plus de 20 ans, a « supervisé la gestion des produits et la commercialisation des produits pour de nombreux produits révolutionnaires, y compris l’iPod et l’iPhone d’origine » précise le document. Phil Schiller de son côté continuera de superviser l’App Store et les événements Apple sous l’autorité de Tim Cook. Il assure qu’il aura ainsi plus de temps pour se consacrer à sa famille, à ses amis et à quelques projets personnels qui lui tiennent à cœur.