JETPULP, l’agence de communication digitale du groupe Altavia en Auvergne-Rhône-Alpes, accélère et annonce la signature de cinq nouveaux contrats auprès d’annonceurs désireux de mettre en place des dispositifs innovants et générateurs d’engagement et de visibilité digitale. À travers ces nouveaux marchés, l’agence démontre une nouvelle fois sa capacité à accompagner ses clients en France et à l’international sur des sujets d’expertise dans différents domaines : stratégie digitale, visibilité, développement de plateforme…etc

Présentation des nouveaux budgets

MACIF : Création d’un écosystème « digital Macif Avantages ». Sur ce projet, il a été réalisé un accompagnement UX et la création d’une plateforme de mise en relation des marques partenaires et des sociétaires Macif.

APICIUS : Refonte d’un site e-commerce Magento 2 Commerce et mise en place d’un PIM sous Akeneo.

ANTALIS : Accompagnement à la transformation digitale d’Antalis à travers un programme de modern selling et la définition de persona sous forme d’Experience Maps.

AQUILUS : Prestation d’accompagnement pour optimiser l’architecture SI de ce client historique de l’agence qui ouvrira sur la mise en place de nouveaux outils type CRM.

BABOLAT : Création d’un site e-commerce pour la distribution des produits de la marque au Canada.

Laurent Bourgeois, directeur général adjoint chez JETPULP : “ Nous sommes fiers d’annoncer ces nouveaux contrats qui vont nous permettre de construire des projets passionnants et innovants avec nos clients. La diversité de ces comptes montre à quel point nous nous plaçons aujourd’hui comme un acteur central du digital avec une expertise multi-domaine reconnue. Ces partenaires ont un ADN commun, l’ambition et la volonté de développer rapidement leur activité via le digital. ”