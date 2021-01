Ringover annonce un premier tour de table de 10 millions d’euros pour lancer sa nouvelle stratégie de croissance et simplifier l’avenir des communications en entreprise. Expedition Capital a piloté cette opération de financement qui permettra à Ringover d’étendre sa portée en Europe et aux Etats-Unis. L’éditeur de logiciels SaaS a été créé à Paris en 2005 dans le but de développer des solutions de communication simples et intuitives pour les professionnels. Aujourd’hui Ringover transforme le système de téléphonie d’entreprise en une application facile à utiliser, accessible de n’importe où et à tout moment, et configurable en quelques clics, sans aucune compétence technique. Ringover combine de manière transparente les appels illimités, les outils de centre d’appels, la messagerie partagée et la visioconférence dans une seule application facile à utiliser pour les PME européennes.

Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de lancer son expansion internationale. Ringover souhaite notamment faire évoluer son offre et étendre ses opérations en Europe, avec l’ouverture de bureaux en Espagne et au Royaume-Uni, et aux États-Unis.Pour ce faire, l’entreprise va continuer de structurer ses équipes et a prévu de recruter une centaine de collaborateurs sur les prochains mois.

Renaud Charvet, PDG et cofondateur de Ringover, a déclaré : « La mission de Ringover est de devenir un acteur majeur de la communication d’entreprise en fournissant sa solution de communication tout-en-un aux PME du monde entier. L’année écoulée a démontré le besoin de solutions évolutives, accessibles à tout moment et en tout lieu et qui sont intégrées aux outils métier pour augmenter la productivité. Nous sommes impatients de travailler avec Expedition Capital pour apporter la technologie de Ringover à davantage de PME afin de les aider à gérer efficacement leurs communications. «