Une vaste panne a affecté vendredi un datacenter d’OVH, empêchant ainsi l’accès à environ 50.000 sites jeudi soir et une bonne partie de la journée de vendredi.

Pour pallier à des problèmes de performance rencontrés en 2012 par la firme nordiste a installé des baies EMC VNX 5400 dans son centre de données parisien afin de stocker une partie des bases de données en hébergement mutualisé. Cette une de ces baies, composée de 96 disques SSD, qui est tombée en panne jeudi soir. Ce n’est pas le matériel qui est en cause mais bien la configuration de la salle, a fait savoir Octave Klaba sur le blog technique de l’entreprise. « La technologie d’EMC n’est pas à l’origine de l’incident. Nos datacentres ne sont pas adaptés pour héberger ce type d’infrastructure. Seules certaines salles sont spécialement préparées pour ce genre d’hébergement, mais cette baie de stockage n’y a pas été hébergée ce qui est l’origine du problème. »

Malgré l’assistance d’EMC, la baie défectueuse n’a pu être remise en service. C’est une restauration des sauvegardes entamée dans la nuit de jeudi à vendredi qui a permis un accès graduel aux bases de données. Le service a été remis totalement d’aplomb vendredi soir peu avant minuit, soit plus de 24 heures après le début de la panne. « Nous sommes sincèrement désolés pour cette panne. La dernière panne de cette ampleur date de 2006 et à l’époque nous avons remis en question toutes les technologies de stockage que nous utilisons chez OVH », a indiqué dans son message le patron de l’hébergeur. « Cette panne est une leçon de plus et nous allons vous communiquer les changements qui vont s’opérer dès la fin de cet incident pour éviter de revivre la prochaine panne de cette ampleur dans 10 ans encore. »

Les 50.000 clients mutualisés se souviendront très certainement longtemps de cette panne tombée en en pleine période des soldes. Des soldes très génératrices de chiffre d’affaires.