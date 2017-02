HP va fermer son usine de Leixlip, dans le comté de Kildare en Irlande. Créé en 1995 le site fabrique des cartouches à encre. Il emploie 500 personnes qui vont être licenciées. « Conformément à notre stratégie précédemment communiquée, les activités mondiales d’impression d’HP évoluent en vue d’accroître leur efficacité et de réaliser des économies afin de permettre des investissements dans de nouveaux marchés et des initiatives de croissance comme l’impression 3D. C’est pourquoi nous avons pris la décision d’arrêter l’activité sur le site de Leixlip », indique un communiqué repris par Channelnomics. Le document explique que cette décision ne remet pas en cause la qualité des salariés irlandais ni la performance du site. Le constructeur ajoute qu’il est sensible aux problèmes que cela posera au personnel de l’établissement et promet qu’il « déploiera les efforts nécessaires pour accompagner les salariés en identifiant les opportunités qui s’offriront à eux et en mettant en œuvre un programme destiné à les préparer à ce changement ».

Le fabricant californien conclut son document en ajoutant une couche de baume. « L’Irlande a été un lieu important pour HP et demeure un excellent environnement pour les entreprises technologiques. Cela reste un marché clé pour HP dans lequel nous maintiendrons des opérations commerciales pour nos activités Printing & Personnal Systems. »