Xerox acquiert la société canadienne de services informatiques Powerland dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire dont le montant n’a pas été divulgué mais qui serait la plus importante de son histoire.

Fondée en 1985 à Winnipeg, Powerland dessert tout le Canada en solutions et services IT pour les PME : infrastructure cloud, services informatiques gérés, solutions de collaboration et cybersécurité. La société est partenaire de Microsoft, Veeam, Lenovo et Dell, entre autres.

« Powerland s’est distinguée comme une organisation de premier ordre qui s’alignait étroitement sur notre intention de fournir un ensemble de solutions informatiques agnostiques en termes de fournisseurs/fabricants pour soutenir les objectifs de transformation technologique et numérique de nos clients PME », expose Richard Artese, directeur général de Xerox IT Services, à notre consoeur de CRN.

« Nos partenaires peuvent désormais travailler avec nos clients existants dans le domaine de l’impression afin de leur proposer de nouvelles offres technologiques pour transformer leur entreprise », ajoute Martin Bachant, président de Xerox Canada. « Nos clients PME peuvent désormais s’adresser à Xerox en tant que fournisseur unique pour leurs solutions informatiques et leurs besoins d’impression dans toute l’Amérique du Nord. »

Environ 100 employé.e.s de Powerland rejoindront Xerox avec cette acquisition, selon Ashley Penner, le PDG de Powerland.

En octobre 2021, Xerox a acquis Competitive Computing (C2), une société de services informatiques dans le Vermont aux Etats-Unis. En mars 2020, la société a acquis ITEC Connect, un leader britannique des services informatiques, et Digitex, un fournisseur de services informatiques au Canada.

Xerox a récemment déclaré un chiffre d’affaires de 1,78 milliard de dollars pour son quatrième trimestre, en baisse de 7,9% sur un an. La société a également annoncé un chiffre d’affaires de 7,04 milliards de dollars pour l’exercice fiscal. Le bénéfice par action GAAP du quatrième trimestre et de l’exercice fiscal s’est élevé à 3,97 $ et 2,56 $, soit une baisse de 4,33 $ et 3,40 $ par rapport à l’année précédente, respectivement.