Le spécialiste du marché des communications unifiées présente sa nouvelle identité et la vision associée

Within Reach, un acteur européen en forte croissance sur le marché des communications unifiées, présente son nouveau nom, Enreach, et sa nouvelle marque.Le groupe, soutenu par l’investisseur paneuropéen Waterland, est l’une des principales entreprises de communication et de technologie qui propose aux PME des solutions de communication intelligentes.

La mission d’Enreach est d’offrir aux entreprises l’accès aux meilleurs outils de communication et de collaboration grâce à une interface simple, centrée sur l’utilisateur, construite autour de ses besoins et de son environnement. Les produits du groupe permettent à toutes les entreprises d’avoir accès à des fonctionnalités puissantes, quels que soient leur secteur d’activité ou leur taille, afin que leurs collaborateurs puissent réaliser efficacement leurs missions.

Technologies et services accompagnant la transformation des entreprises

Via ses partenaires revendeurs ou ses marques directes, Enreach fournit des outils collaboratifs et des services de télécommunication qui transforment la manière dont les PME et leur éco-système travaillent. Grâce à une solution « unifiée » qui intègre les meilleures expertises du groupe, les PME pourront alors vivre une expérience utilisateur unique.

Ouverture d’une nouvelle ère

Stijn Nijhuis, CEO du groupe, explique : « Chaque entreprise du groupe est née de la volonté de créer d’excellentes solutions technologiques à destination des entreprises, afin qu’elles puissent collaborer et communiquer plus efficacement avec leurs clients et fournisseurs. Notre nouvelle marque reflète les ambitions du groupe en créant une culture commune et en nous rapprochant tous afin de mieux servir nos clients. Mais plus important encore, notre nouvelle identité ouvre une nouvelle ère dans notre croissance, une ère où nous devons attirer et fidéliser les meilleurs talents pour réaliser notre ambition de devenir le premier fournisseur européen de solutions de communications unifiées. »

Sublimer la collaboration

La culture véhiculée par Enreach dans l’ensemble de l’organisation est une culture qui donne la priorité aux besoins des clients afin de leur fournir les fonctionnalités nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions. Dans l’ensemble du groupe, l’expérience produit visera à aider les entreprises à travailler plus efficacement et, fondamentalement, à apporter de la valeur à chaque utilisateur final d’une des solutions du groupe.

Cet état d’esprit bénéficiera considérablement aux partenaires revendeurs d’Enreach et rendra leurs propres solutions plus performantes.

Le CCO du groupe, Ralf Ebbinghaus, explique : « La culture est le moteur de la technologie. Une forte identité culturelle au sein d’une organisation influe sur la qualité des technologies produites et offre une meilleure expérience client. La culture unique de la performance que nous sommes en train de mettre en place a vocation à susciter des attentes quant à la manière dont nous développons et concevons nos technologies pour nos partenaires et clients.»

Jan Doerries, directeur de Waterland ajoute: « En tant qu’investisseur de croissance, nous encourageons l’équipe d’Enreach dans son ambition et nous soutenons la transformation et l’unification du groupe dans l’objectif de créer des produits et des services toujours plus performants. »