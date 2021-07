Windows 365 sera disponible à partir du 2 août. C’est un environnement Windows virtuel accessible à partir d’un navigateur récent, c’est-à-dire compatible avec internet HTML5. Il peut être installé sur quasiment n’importe quel appareil, y compris OS X/iOS, Android et Linux (à venir).

Cette offre DaaS cible les professionnel.le.s, en particulier le personnel temporaire ou des partenaires utilisant sporadiquement un réseau d’entreprise. Ils et elles peuvent le faire avec leur propre appareil sans compromettre la sécurité du réseau.

Ce service de PC virtuel transite par l’infrastructure VDI Azure Virtual Desktop et existe en deux versions : Business et Enterprise. Douze configurations différentes sont proposées au choix, allant d’un seul CPU, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage jusqu’à huit CPU, 32 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques requises afin d’accéder au service, c’est ici.

Les prix de l’abonnement à ce service ne sont pas encore divulgués. Cela ne devrait pas tarder car des fuites font déjà état de 31 dollars par poste par mois en moyenne basse. La tarification serait en fonction du nombre de personnes utilisatrices du service et non pas des ressources consommées mais cela reste à confirmer.

D’un point de vue Channel, les partenaires n’auront a priori que peu d’implications avec l’offre si ce n’est de la vendre dans le cadre d’une transformation numérique ou d’une migration vers le cloud.