À l’occasion de sa conférence Ignite organisée cette semaine à Chicago, Microsoft a dévoilé le Windows 365 Link, présenté comme son premier appareil « PC Cloud ». Sous les apparences d’un mini-PC se cache un client léger. Avec juste le nécessaire pour répondre à sa fonction première : donner accès aux services cloud de Windows 365. Et sans les complications d’un PC Windows…

« Aujourd’hui, alors que les utilisateurs profitent des solutions de virtualisation du PC en local ou dans le cloud, sur divers appareils, ils peuvent être confrontés à des processus de connexion complexes, des incompatibilités de périphériques et des problèmes de latence. Windows 365 Link permet de répondre à ces défis, particulièrement dans les scénarios d’espaces de travail partagés. Il est compact, léger et conçu pour maximiser la productivité grâce à ses performances hautement réactives. Son démarrage ne prend que quelques secondes et il sort instantanément du mode veille, permettant aux utilisateurs de commencer rapidement ou de reprendre leur travail là où ils l’avaient laissé sur leur PC Cloud », détaille Microsoft sur son blog.

Microsoft destine l’appareil aux entreprises qui cherchent à simplifier la gestion de leur parc de machines de bureau tout en renforçant la sécurité des points de terminaison. La recette : un système d’exploitation verrouillé, sans compte à privilèges, sans applications et données locales et avec les dernières technologies de sécurisation de matériel de l’éditeur (Discrete TPM 2.0, Secure Boot, BitLocker Encryption…).

Le choix et le type du processeur (x86 ou Arm ?) n’est pas précisé mais la configuration prévoit 8 Go de RAM et 64 Go de stockage. Assez pour assurer directement la lecture de vidéos, les conférences Teams ou encore la prise en charge de deux moniteurs 4K. Coté connectivité, les utilisateurs peuvent compter sur quatre ports USB, un port Ethernet, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3

Le Windows 365 Link sera commercialisé au printemps 2025 au tarif de 349 dollars. Un tarif qui parait plutôt élevé pour un client léger, alors qu’on trouve à ce prix des minis-PC bien plus polyvalents. Toutefois le gros de la dépense viendra des abonnements à Windows 365, facturés entre 28,30 et 280€ HT par mois et par utilisateur selon les configurations des machines virtuelles.