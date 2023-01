VMware annonce la disponibilité de la dernière version de son module Tanzu Operations Manager, dédié aux opérations sur les clouds.

VMware propose sous la marque Tanzu tout un portfolio de solutions destinées à faciliter les opérations et l’élaboration d’une chaîne DevOps dans un environnement cloud, hybride, privé ou public.

L’éditeur annonce la disponibilité de la version 3.0 de Tanzu Operations Manager. Basé sur l’outil open source Bosh, ce module est destiné aux « Ops » dans des environnements cloud. Utilisable en mode terminal, Bosh permet par exemple de relancer des VM défaillantes, de rattacher des disques…

Tanzu Operations Manager est d’abord une surcouche de l’outil open source chargée de faciliter et d’automatiser les tâches d’administration dans une logique de IaC (Infrastructure-as-Code). Dès lors, il prétend rendre l’expérience des Ops plus simple et conviviale.

Cette version 3.0 a été enrichie de nouvelles fonctionnalités. Elle inclut par exemple la version 2.7 de NATS, un outil open source chargée de remonter au contrôleur l’état des ressources. Autre nouveauté, elle offre également une visibilité accrue sur les configurations des environnements d’exécution (avec notamment la possibilité de consulter le statut actualisé des configurations Bosh).

Les principales améliorations portent essentiellement sur la gestion des machines virtuelles dans les clouds GCP et AWS et plus particulièrement sur la gestion des coûts associés. Typiquement, Tanzu Operations Manager sait désormais personnaliser les VM au moment de leur création et s’adapte aux dernièrs types d’instances de ces clouds tels que les VM E2 de GCP ou encore les VM à processeurs AMD 5ème génération sur AWS. Enfin, les volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) de type gp3 sont désormais utilisés par défaut pour toutes les nouvelles installations AWS.