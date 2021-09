Les nombreuses actualités récentes (incendie, piratage des données, inondation…), ont sensibilisé vos clients à la protection de leur données et vous êtes à la recherche d’une solution simple efficace pour proposer ce service à vos clients ?

Veeam Cloud Connect basée sur la technologie Veeam, constitue une manière rapide et sécurisée de sauvegarder, répliquer et restaurer toutes vos données et machines virtuelles dans le Cloud. BLUE et ses équipes sont certifiées Veeam Gold Partner.

Pourquoi utiliser la solution Veeam Cloud Connect pour vos clients ?

Protection des données contre les risques

En multipliant les points de sauvegarde vous protégez les données de vos clients contre les cyberattaques, les erreurs humaines ou encore les incidents techniques.

Si une copie est endommagée, les autres ne le seront pas, ainsi vous pourrez récupérer vos données et reprendre rapidement votre activité, sans perte d’information.

La disponibilité est immédiate et complète, vous retrouvez vos fichiers sans aucun risque.

Faire le choix de la sauvegarde externalisée des fichiers, documents ou autre éléments dans un datacenter c’est garantir la pérennité de clients.

Les avantages pour votre business

Maîtrise des coûts

Avec la solution Veeam Cloud Connect, plus besoin d’investir dans une nouvelle infrastructure. Vous pouvez sauvegarder exactement ce dont vous avez besoin. Faites évoluer votre infrastructure et profiter de la puissance du Cloud BLUE pour ajuster votre environnement de sauvegarde.

Facilité de prise en main

La solution est directement intégrée dans Veeam Backup & Replication. Elle est donc facile à installer, en 2 clics seulement vous êtes connectés au Data Center BLUE, pour une sauvegarde sécurisée de vos données en France.

Sécurité et certification

Les équipes techniques de BLUE sont certifiées Veeam Gold Partner, elles peuvent donc vous accompagner sur cette technologie et votre projet de backup. En complément, notre Data Center est certifié ISO 27001 et HDS pour vous garantir sécurité et confidentialité de vos données. Les transferts de vos données sont chiffrées de bout en bout par certificat SSL.

Disponibilité 24/7

Notre infrastructure et notre réseau sont disponibles pour un fonctionnement sécurisé 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Notre équipe support est également joignable. Pour diminuer la charge réseau lors de vos transferts de données, nous vous mettons à votre disposition un WAN accelerator en option.



Les offres proposées par Blue

Offre VCC Backup by BLUE

Commander en ligne

Offre VCC managée par BLUE

Mise à disposition de l’espace de sauvegarde

Administration de vos sauvegardes

Restauration de vos sauvegardes

Stockage supplémentaire 1 To/VM

Tarif sur demande