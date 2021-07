La crise sanitaire a accéléré le processus de digitalisation des échanges et des modes de production qui était déjà fortement engagé, ce qui a eu globalement un effet positif sur l’édition de logiciels, du moins sur les 100 premiers éditeurs. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100 a en effet progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020, avec un taux de profitabilité proche de 10%. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en décroissance, un pourcentage bien meilleur que les prévisions (62%). Les effectifs ont quant à eux grimpé à 165.000 personnes, dont 28.000 en R&D (soit 17% des effectifs).

Si l’on s’en tient à la seule activité « édition » l’ensemble des revenus du Truffle 100 a grimpé de 4,6% « grâce à la forte exposition du sous-segment du SaaS et à leur capacité à aller chercher de la croissance à l’international », explique dans l’étude, son auteur Eric Beaudet, consultant /analyste senior chez teknowlogy CXP-PAC. Selon lui, 87% de ces acteurs proposent du SaaS et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où d’ailleurs 76% d’entre eux sont déjà présents. Les principales implantations sont le Royaume-Uni (42% des éditeurs), les Etats-Unis (41%), l’Espagne (37%), l’Allemagne (36%) et le Canada (30%).

Sur un plan régional, l’Ile du France capte 83% du chiffre d’affaires édition, 81% des effectifs et 84% des effectifs R&D.

Le classement du Top 5 a peu évolué. Sur le podium on trouve toujours Dassault Systèmes avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6 %), Sopra Steria avec 658,5 millions de revenus (-5,4 %) et Murex avec 580 millions de revenus (+1,9 %). Suivent Cegid avec 498 millions d’euros (+3,7%) et Claranova qui avec 407,8 millions d’euros et une croissance de 56% relègue Cegedim à la sixième place.

Par ailleurs, le Truffle 100 compte 15 nouveaux entrants ou de retour dans le classement, parmi lesquels Odigo (14ème), Lyra Network (26ème), Easyvista (51ème) et Deverywere (58ème). Enfin, un seul éditeur a été racheté (Anevia par Ateme), un chiffre stable par rapport à 2019.

Pour 2021, des sujets comme le cloud, la cybersécurité et le « remote workplace » devraient continuer à tirer le marché. La très grande majorité (98%) des éditeurs tablent d’ailleurs sur de la croissance et près de trois quarts d’entre eux comptent augmenter leurs effectifs cette année. « Nous observons, chez teknowlogy/CXP-PAC, que les entreprises utilisatrices de solutions logicielles accélèrent cette marche forcée vers des investissements de transformation digitale majeurs incluant Ies process industriels. Le plan de relance permettra de soutenir la reprise amorcée par les entreprises pour faire avancer les projets d’amélioration de leurs performances tant vis-à-vis des clients et des fournisseurs qu’en ce qui concerne les outils mis à disposition des collaborateurs », indique en guise de conclusion Eric Beaudet.

Les sociétés du classement par ordre alphabétique :

4D ; ACA ; ACD Groupe ; Ach@t Solutions ; Arpege ; Ateme ; Atempo Wooxo Group (Kickstart Management) ; Axway ; Berger-Levrault ; Bodet Software ; Cast ; Cegedim ; Cegid ; Chapsvision ; Ciril Group ; Claranova ; Dalet ; Dassault Systemes ; D-EDGE ; Deveryware ; Dimo Software ; Divalto ; DL Software ; Docaposte ; EasyVista ; EBP Informatique ; Elcia ; Enovacom SAS ; ESI Group ; Esker ; Eudonet ; Everwin ; Evolucare ; Fiducial Informatique ; Finance Active ; Futurmaster ; Gatewatcher ; Generix Group ; Geoconcept SES ; Groupe CEGI ; Groupe Cogeser ; Groupe JVS ; Groupe Sigma ; Groupe Yoni ; Hardis Group ; Harvest ; IGE+XAO ; Inetum ; Infologic ; Infovista ; Intescia ; Invoke ; Isagri ; Itesoft ; Ivalua ; Klee Group ; Lectra ; Linedata Services ; Lomaco Softs & Services ; Lucca ; Lyra Network ; Maincare Solutions ; MEGA International ; Murex ; NeoXam ; Nibelis ; Octime ; Odigo ; Oslo ; Payfit ; Planisware ; Prima Solutions ; Prodware ; Proginov ; Prologue ; Quadient ; RCA ; Salvia Developpement ; Sarbacane Software ; Savoye ; Seiitra ; Septeo ; Sidetrade ; Slib ; Smart AdServer ; Softway Medical ; Sogelink-Geodesial Group ; Solware ; Sopra Steria ; Stormshield ; Talend ; Talentia Software ; Technidata ; Tessi ; TopSolid ; VIF Software ; Visiativ ; Wedia SA ; Winpharma ; Witbe SA.