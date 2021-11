L’an dernier, les dépenses mondiales des entreprises en services d’infrastructure cloud (130 milliards de dollars US) ont dépassé celles en matériel et logiciels de centres de données (89 milliards de dollars US), selon le cabinet d’analyse Synergy Research Group. Désormais, l’avenir du canal est dans le cloud, selon Ingram Micro.

Le grossiste souligne trois grandes tendances : le télétravail, l’évolution du rôle des VAR et MSPs et le rapprochement des trois plus grands fournisseurs d’infrastructure cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud) avec le channel.

« Dans le nouveau paradigme du travail à distance, les partenaires de distribution devront relever le défi d’aider les entreprises à assurer la même facilité de travail à domicile qu’au bureau : introduire des stratégies multi-cloud / cloud hybride, assurer la vitesse et la fiabilité des connexions, étendre le périmètre de sécurité », indique le rapport. « Cela nécessitera d’investir dans la formation des membres de l’équipe en matière de IaaS, SaaS et PaaS tout en se préparant à mieux guider leurs clients dans ces domaines critiques. »

Ingram Micro suggère que les VAR et les MSP devraient envisager de regrouper des solutions SaaS holistiques pour répondre aux besoins de leurs clients en matière de communication et de collaboration à distance. « Les partenaires performants chercheront à intégrer des composants de messagerie, de communications unifiées et de collaboration documentaire dans une solution cohésive ». Ils devraient également inscrire leurs équipes aux programmes de certification des partenaires des grands acteurs du cloud, selon le rapport.

Les hyperscalers AWS, Microsoft et Google se rapprochent de plus en plus du canal. « Alors qu’auparavant, certains analystes prévoyaient que la capacité des grands acteurs à proposer des produits cloud facilement accessibles au réseau de distribution pourrait entraîner une érosion du pouvoir de tarification des partenaires, ces prédictions ne se sont pas vérifiées », lit-on dans le rapport d’Ingram Micro. « A mesure que les clients déploient des charges de travail variées sur des infrastructures de cloud public, privé et périphérique, ils recherchent des partenaires indépendants capables d’intégrer les solutions de chacun des trois principaux fournisseurs de cloud », conclut le rapport.