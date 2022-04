Présentant sa nouvelle plateforme cloud Trend Micro One comme une étape importante vers la consolidation de ses produits de sécurité, la société Trend Micro promet qu’elle va permettre d’évaluer plus efficacement les surfaces d’attaque et les risques.

Pour ce faire, Trend Micro s’est associée à Google Cloud, Microsoft, Okta, Palo Alto Networks, ServiceNow, Slack, Qualys, Rapid7, Splunk et Tenable.

Wendy Moore, vice-présidente du marketing produit chez Trend Micro, explique que cette nouveauté est une réponse à la demande de partenaires de distribution et clients qui se plaignaient de l’afflux de nouveaux produits de sécurité et de la difficulté de les surveiller sur différentes plateformes. « Nous misons beaucoup sur le canal de distribution », confie-t-elle à CRN, soulignant que 99% des revenus actuels de Trend Micro proviennent du canal.