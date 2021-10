Tester chez soi à grande échelle ce que l’on veut opérer demain chez ses grands clients. Atos a franchi la première étape de cette stratégie en deux temps avec sa grande migration vers l’ERP en version cloud de SAP. Un projet titanesque qui a consisté à déployer SAP S/4Hana Cloud, édition privée, dans l’ensemble de ses divisions et auprès de 105 000 collaborateurs dans 71 pays. Le groupe de services IT dit avoir migré l’intégralité des 42 systèmes essentiels à ses activités, de son instance SAP S/4HANA sur site vers SAP S/4HANA Cloud. Le tout en moins de neuf mois !

« Nous sommes très fiers d’avoir réalisé notre migration vers SAP S/4HANA Cloud en si peu de temps. Nous disposons à présent d’une base solide qui nous offre rapidité, flexibilité et innovation, sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour accélérer notre propre transformation numérique », commente dans le communiqué du groupe Frédéric Aubrière, CIO Groupe d’Atos

Le partenariat entre Atos et SAP se présente sous les meilleures auspices. En janvier SAP a lancé Rise with SAP, son offre de guichet unique pour accompagner les clients dans leur transformation digitale. Atos en a été dès l’origine l’un des principaux partenaires stratégiques mondiaux. Son programme Atos One Cloud d’accélération des migrations vers le cloud, dans lequel il a prévu d’investir deux milliards d’euros sur cinq ans, est parfaitement aligné pour cela.

Atos a maintenant de solides arguments pour convaincre ses clients qui voudraient migrer vers le cloud de suivre son exemple. Son offre One Cloud se démarque par la qualité de son orientation sectorielle mais il peut en plus faire valoir sa position de pionnier et de l’un des plus gros utilisateurs mondiaux de SAP S/4Hana Cloud.