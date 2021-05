TRAAK, spécialiste du développement de traqueurs de localisation extérieur, intérieur et biométrique, prend son envol et lance à grande échelle ses opérations pour se développer sur les marchés de la sécurité, de la défense, de la santé et de l’industrie.

Créée en février 2020 par Thomas Duroyon, TRAAK, spin-off de la startup dans le sport professionnel McLlyod, se positionne comme une société d’ingénierie et de services spécialisée dans la génération et la mise à disposition de datas. Concrètement, TRAAK développe, prototype et fabrique des capteurs et solutions sur mesure pour la génération et l’analyse de données de localisation et biométriques en temps réel.

Ce faisant, la société est en mesure d’apporter une réponse pragmatique à de nombreux cas d’usage pour apporter des données de localisation ou physiologiques et environnementales fiables, précises et accessibles en toutes circonstances pour contribuer à la sécurité accrue du personnel opérant dans des environnements contraignants et/ou pour une amélioration de la performance technique, industrielle et économique.

Pour répondre à une telle promesse, TRAAK réunit une équipe d’experts et peut s’appuyer sur l’infrastructure et les capacités de production de McLlyod afin de prototyper et concevoir en toute confidentialité des capteurs et équipements sur mesure dans une logique industrielle. Les opérations sont totalement maitrisées en interne et exclusivement réalisées en France. Ce faisant, TRAAK se positionne comme un partenaire de confiance pour accompagner ses clients dans des projets sensibles qui exigent compétences métiers, techniques et maitrise poussée des sujets liés au tracking.

Thomas Duroyon, CEO de la société TRAAK « Notre expertise technique et notre compréhension des contextes et de l’importance des environnements où opèrent nos clients nous permettent d’offrir rapidement et discrètement des solutions sur-mesure innovantes et sans compromis. Nous sommes nés du désir et de la nécessité de fournir à nos clients une donnée physiologique ou de localisation fiable, précise et accessible en toutes circonstances. Notre organisation agile et nos relations étroites avec l’exigence du sport professionnel sont autant d’avantages qui nous permettent d’apporter des réponses rapides et concrètes aux attentes de nos clients qui ne peuvent s’appuyer sur des solutions standardisées et sur étagère. »

Pour mener à bien son plan de croissance et compléter ses équipes, TRAAK va prochainement présenter son plan de développement et lancer sa première campagne de recrutement pour compléter ses équipes techniques et commerciales.