TheGreenBow et Thales annoncent la signature d’un partenariat technologique portant sur l’intégration de la solution d’accès à distance sécurisé Windows Enterprise du premier avec la gamme de chiffreurs d’infrastructure Gateways IPsec Mistral du second. Objectif : proposer une solution de communication souveraine aux Organismes d’Importance Vitale (OIV), aux collectivités locales, et à tout autre organisme de secteur sensible afin que leurs collaborateurs en situation de mobilité ou en télétravail puissent accéder de manière sécurisée à leur système d’information depuis n’importe quel terminal.

Une solution qui se veut à la fois à l’état de l’art, et performante. En l’occurrence le client VPN Windows Enterprise de TheGreenBow dispose de la certification Critères Communs EAL3+ de l’ANSSI et Mistral est apte à protéger des systèmes d’information au niveau « Diffusion Restreinte » en Europe ou « NATO », conformément aux recommandations de sécurité de l’ANSSI relatives à IPsec.

Thalès rejoint ainsi Zyxel, Stormschield et Atos dans la liste des partenaires stratégiques de TheGreenBow. Chacun d’eux embarquent en effet ses clients VPN dans leurs passerelles réseau. TheGreenBow revendique par ailleurs 200 partenaires revendeurs et intégrateurs parmi lesquels Bechtle, Nextiraone, SoftwareOne, SCC, Capgeminici, Orange Cyberdefense, Spie et Nomios comptent parmi les principaux.