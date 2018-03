A deux mois de l’entrée en vigueur du RGPD et alors que cette réglementation destinée à protéger la vie privée des citoyens européens ne fait toujours partie des préoccupations de la plupart des entreprises, voici une information qui pourrait faire bouger les lignes. L’éditeur (nord-américain !) spécialisé dans la conformité et la sécurité Terranova Corporation propose une campagne de sensibilisation clés en main qui contextualise le règlement de l’Union européenne (UE) afin que les employés comprennent leur rôle et les meilleures pratiques à suivre pour se conformer à cette nouvelle réglementation sur la protection des données. La solution de Terranova est censée aider tous les salariés concernés à apprendre les concepts clés et à les appliquer dans leurs activités quotidiennes afin de satisfaire les fameuses directives.

La solution comporte deux offres : GDPR Essentials, qui s’adresse à la population générale des utilisateurs et GDPR In-Depth, un lot de cinq modules axés autour de différents rôles qui ciblent des groupes distincts (dirigeants, employés de centres d’appels, personnel de développement et d’exploitation, ressources humaines et personnel chargé de l’approvisionnement).

« Au vu des préoccupations grandissantes à l’égard de la vie privée en Europe, notre formation au RGPD porte essentiellement sur ce qui compte le plus : les individus », affirme dans un communiqué Lise Lapointe, CEO de Terranova. « Chaque module de formation a été développé pour les différents rôles et responsabilités des groupes qui gèrent des données confidentielles. Par conséquent, notre contenu RGPD trouve un écho auprès de chaque public ciblé, car il est basé sur le « pourquoi » et sur ce qui exigé d’eux pour traiter les données personnelles. Car en fin de compte, protéger la confidentialité des données, c’est protéger la vie des gens. »