Enreach for Service Providers, un leader européen de solutions convergentes CCaaS et UCaaS, a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Tellink, un Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) belge afin de fournir aux opérateurs mobiles virtuels (MVNOs) des services Centrex basés sur la convergence fixe-mobile (FMC). Les MVNOs peuvent ainsi offrir à leurs clients une multitude de services convergents, y compris le PBX virtuel, la collaboration, MS TEAMS, des services des services de gestion de la relation client de type CCaaS avec accès intégré aux CRM et un accès intégré aux CRM, accessibles de manière transparente sur les appareils de bureau et mobiles.

Les MVNOs peuvent bénéficier du service d’interconnexion FMC de Tellink en utilisant leur propre plateforme Centrex, ou opter pour un service Centrex mobile hébergé fourni par Tellink, en marque blanche avec leur propre logo.

La solution de Tellink est parfaitement adaptée aux MVNOs qui souhaitent offrir des services UCaaS enrichis, offrant une meilleure mobilité à leur clientèle.

Michael Leiner, PDG de Tellink, déclare : « L’ajout à notre portefeuille de la solution FMC éprouvée d’Enreach for Service Providers permettra à nos partenaires d’offrir des services de convergence fixe-mobile à valeur ajoutée à leurs clients (en particulier les PME, que nous savons tous être un segment de marché énorme avec beaucoup de potentiel) et même d’augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU). En retour, les clients bénéficieront d’une productivité accrue, d’une expérience cliente enrichie et d’un meilleur suivi de leur journée. Par exemple, ils pourront rediriger les appels vers la messagerie vocale ou un collègue lorsqu’ils sont occupés ou absents, ou encore choisir quel numéro afficher aux appelants. »

Bertrand Pourcelot, PDG d’Enreach for Service Providers, ajoute : « Nous constatons que l’intérêt pour la FMC s’intensifie dans toute l’Europe, avec un nombre croissant d’acteurs qui s’intéressent au marché et une volonté accrue des utilisateurs finaux d’en explorer les avantages. Grâce à nos nombreuses années d’expérience dans le domaine de la téléphonie mobile, notre solution facilite le déploiement et l’utilisation de la technologie FMC, ce qui est essentiel pour l’adoption de cette technologie par le marché. Par exemple, nous pouvons intégrer des numéros GSM dans notre plateforme Enreach UP, conçue pour des numéros, des terminaux et des réseaux multiples, permettant à l’utilisateur de rester connecté à son entreprise et à ses clients de manière transparente.

Les fonctionnalités pour les utilisateurs de la FMC incluent :

Le routage intelligent des appels entre les appareils mobiles et de bureau

Le choix de l’utilisateur quant à l’affichage de leurs numéros, présence et disponibilité

L’enregistrement des appels

Les fonctionnalités de type centre de contact

L’intégration avec des applications tierces, y compris la collaboration, la productivité, les CRM et ERP

Michael Leiner souligne : « Nous avons choisi la solution FMC d’Enreach for Service Providers pour sa fiabilité et sa simplicité d’utilisation pour les MVNO, sans complexité technique. En outre, Enreach for Service Providers est une entreprise avec laquelle il est facile de travailler, qui fait preuve de souplesse et dont les équipes sont prêtes à consacrer du temps pour nous aider à introduire la solution FMC dans notre communauté.

Bertrand Pourcelot ajoute : « Tellink est exactement le type de partenaire que nous aimons avoir dans notre écosystème : travailler avec de grands acteurs tels que Telenet, l’un des principaux MNO en Belgique, leur apporter de l’agilité et comprendre réellement les besoins de ses propres partenaires et de leurs utilisateurs finaux afin de s’adapter aux changements rapides du marché. Nous nous réjouissons de travailler ensemble.