La société Technilog ouvre ses ventes à l’indirect tandis qu’elle passe d’un modèle de société de services à un modèle d’éditeur de logiciels. L’ESN se qualifie désormais d’« éditeur B2B spécialisé en acquisition, traitement et restitution de données terrain générées par tout système ou équipement connecté ». Technilog veut se constituer un réseau d’intégrateurs pour déployer, mettre en œuvre et faire évoluer sa solution dev i/O, une suite logicielle pour objets connectés disponible en mode SaaS ou sur place. L’éditeur recherche des experts en acquisition de données, en internet des objets (IoT), en industrie 4.0, en gestion technique de bâtiment (GTB) ou encore en efficacité énergétique.

Dans un communiqué, le directeur marketing et ventes recruté par Technilog en février 2025, Philippe Boulle (cf. photo), promet un accompagnement pas à pas des nouveaux partenaires, du support technique, commercial, marketing et différentes formations qui leur permettraient de monter rapidement en compétence. « Notre transformation en éditeur de solutions est un point structurant qui nous permet d’ouvrir de nouvelles synergies et de travailler avec des partenaires stratégiques avec lesquels nous allons mettre en place une proposition de valeur unique », affirme-t-il.