Tech Data France lance une plateforme pour ses partenaires revendeurs souhaitant démarrer une activité de services d’impression ‘managés’. Le grossiste précise que tous les principaux constructeurs d’impression qu’il représente (Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark et Xerox) sont couverts par son nouveau programme, baptisé OpenMPS.

Le principe : Tech Data met à disposition un logiciel de collecte de données, Data Collector Agent (DCA), disponible en versions Windows, Macintosh et Linux. Le client final doit l’installer sur son réseau pour que Tech Data puisse surveiller ses matériels d’impression et lui expédier de nouveaux consommables à temps. Les partenaires revendeurs reçoivent un rapport de consommation du client, le détail de ce qui lui a été expédié et la facture correspondante. Il revient au revendeur de facturer son client pour le service proposé.

Tech Data assure les revendeurs qu’ils bénéficieront de conditions négociées auprès des constructeurs pour leur permettre d’augmenter leurs marges et qu’il n’y aura pas d’engagement de volume ou de contrat pluriannuel.

« Tech Data OpenMPS est totalement flexible et ne repose sur aucun constructeur en particulier », déclare Marc Grunnagel, Directeur de la division Impression chez Tech Data France, dans un communiqué. « Cela signifie que nos partenaires peuvent proposer ces services à l’ensemble de leurs clients finaux, en toute simplicité et au meilleur tarif, tout en sécurisant et en développant leur activité ‘consommables’. »