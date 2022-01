Le consultant Sébastien Viou prend la direction d’une équipe de 18 personnes spécialisées en cybermenaces au sein de l’éditeur français de solutions de cybersécurité Stormshield. Un communiqué précise qu’il aura pour mission « de garantir la robustesse des produits dans une logique d’optimisation de la performance opérationnelle, d’améliorer les capacités de protection et de détection et de développer l’activité de Threat Intelligence de Stormshield, avec pour objectif une protection efficace et sans faille des infrastructures sensibles des clients de Stormshield ».

« Nous sommes heureux de cette nouvelle prise de fonctions de Sébastien qui nous apporte quotidiennement son expérience et sa parfaite connaissance des problématiques de cybersécurité », commente Pierre-Yves Hentzen, le CEO de Stormshield, qui souligne son attachement à favoriser les promotions en interne.