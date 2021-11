L’accélération de la commercialisation de nouvelles solutions est l’une des principales raisons de migration vers le cloud. La réalisation de cet objectif implique de libérer les talents en IT et développement des tâches de gestion telles que l’assistance.

Le déplacement des charges de travail de Windows Server et SQL à Azure offre une infrastructure cloud flexible, évolutive et hautement disponible, tout en favorisant une innovation rapide et une transformation numérique ; vous êtes ainsi libre

d’innover.

Découvrez dans ce livre blanc tous les avantages liés à l’exécution de Windows Server et SQL Server sur Azure : Stimulez l’innovation Windows Server et SQL Server sur Azure