L’éditeur SpikeeLabs joue la carte de la facturation pour les opérateurs de services, télécoms, utilities…. et présente sa solution BillingLabs, une application de nouvelle génération qui répond simplement aux différents cas d’usage liés à la facturation à l’usage, au forfait, avec ou sans reversements. Concrètement, « BillingLabs » permet de gérer des problématiques de facturation à forts volumes et à plans tarifaires complexes. Cette solution métier s’intègre aisément aux systèmes d’information des opérateurs de services.

Le système de facturation s’appuie sur des données d’usage issues de dispositifs de comptage : minutes d’utilisation, volume consommé, nombre d’utilisation … sur lesquelles viendront s’appliquer un prix unitaire pour le calcul de la facture finale. Ce sont donc des millions d’information qu’il faut collecter, normaliser, consolider quotidiennement et précisément pour pouvoir garantir la fiabilité du montant facturé. Des évènements ponctuels peuvent créer des augmentations soudaines et BillingLabs a été conçu dans le but de pouvoir faire face efficacement a ce type de volumes.

Les opérateurs de services ont longtemps rivalisé d’imagination pour créer des structures d’offres commerciales complexes sur la base de concepts variés tels que facturation a l’usage, forfaitaire, a prix unitaire dégressifs ou fixes au-delà d’un certain seuil, facturation de groupe … autant de complexité a laquelle il faut pouvoir s’adapter. BillingLabs, par sa découpe fonctionnelle et l’approche « Full Code » permet de faire face a tous les scenarii.

Une des règles immuables valables sur tous les marchés est la nécessité de pouvoir sans cesse suivre l’évolution des usages des clients et adapter le modèle de facturation pour rester compétitif.

BillingLabs, grâce à l’architecture micro-services distribués et son intégration au sein d’un dispositif d’intégration et déploiement continu, offre la possibilité d’apporter les modifications nécessaires tout au long de la vie du produit et pouvoir ainsi répondre aux exigences du marché.

Thierry Berthouloux, Chief Product Officer chez SpikeeLabs « BillingLabs est une solution unique par son modèle de commercialisation et la souplesse qu’elle offre pour les clients. Présentée en avant-première au MWC de Barcelone cette année, notre solution est désormais officiellement disponible en France et à l’international. Son approche moderne et novatrice a déjà séduit deux clients et suscite de nombreuses marques d’intérêt auprès de multiples acteurs en Europe. »

Plus d’informations sur https://www.billinglabs.io