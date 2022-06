Sur ses 3.600 embauches prévues cette année, le groupe européen Spie propose 680 contrats à durée indéterminée à temps plein dans la filière numérique, un peu partout en France.

Un communiqué précise que les postes proposés correspondent à des niveaux d’étude allant du bac pro aux diplômes d’ingénierie : technicien·ne de maintenance, technicien·ne de centre de données, raccordeur·se fibre optique, ingénieur·e & technicien·ne smart city, ingénieur·e télécoms, ingénieur·e réseaux, dans des environnements de travail numérique, d’infrastructures IT, de gestion intelligente des données, d’IoT ou de cybersécurité.

« Nous recrutons partout en France des femmes et des hommes qui ont envie de donner du sens à leur engagement professionnel et qui partagent nos valeurs de performance, proximité et responsabilité », commente Arnaud Tirmarche, directeur général de Spie France, dans le communiqué.

Les offres d’emploi sont listées ici.