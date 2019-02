Moins d’un mois après avoir annoncé l’acquisition du spécialiste de la sécurité des infrastructures cloud Avid Secure, Sophos annonce cette fois-ci le rachat de la toute jeune startup DarkBytes, qui propose une plateforme cloud de sécurité des points de terminaison. Les conditions financières de la transaction ne sont pas spécifiées.

Basée à San Jose, DarBytes s’est penchée depuis sa création en mars 2018 sur la sécurité des points finaux via des capteurs légers, l’inventaire des actifs, la gestion des menaces gérées et les technologies d’automatisation. Composée de spécialistes du MDR (Managed Detection and Response) et du SOAR (Security Orchestration and Automation Response), la société a lancé ses premiers produits en mars 2018 et revendique de beaux résultats dans un secteur hautement concurrentiel.

« Sophos pense que tous les produits de cybersécurité évolueront vers des services de gestion adaptatifs à mesure que de plus en plus d’entreprises se rendront compte qu’elles ne peuvent pas faire évoluer suffisamment rapidement leurs ressources pour répondre aux menaces actuelles », explique dans un communiqué le directeur technique de l’éditeur britannique, Joe Levy. « La puissance et l’architecture de la plateforme DarkBytes vont accélérer les projets de Sophos qui visent à introduire les services globaux de gestion de sécurité qui intègreront à terme les systèmes endpoint, les pare-feux, les périphériques mobiles, les points d’accès sans fil, et bien plus encore. »

« Le système Endpoint est le nouveau périmètre de la cybersécurité. C’est là où les attaques se produisent et où les données vivent », explique de son côté Dennis Griffin, fondateur et ancien CEO de DarkBytes. « Nous avons construit notre plateforme unifiée pour simplifier les opérations de sécurité de pointe, en combinant la détection de systèmes endpoint et l’analyse au niveau du cloud, représentant ainsi le meilleur moyen pour atteindre notre objectif. Notre vision consistant à utiliser une technologie de dernière génération, basée sur le cloud, pour rendre la cybersécurité de niveau professionnel simple à utiliser, Sophos s’est imposée naturellement comme la prochaine étape dans notre processus de développement. »

.