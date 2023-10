Les nouveaux modèles de travail impliquent un remodelage, y compris des espaces de l’entreprise. Les modalités de travail sont flexibles, et l’environnement de travail doit répondre aux besoins d’une nouvelle réalité.

Depuis que Snom a emménagé dans ses bureaux de Berlin Tegel en 2013, la capitale allemande, mais aussi la manière dont le travail est défini et vécu, ont changé radicalement. Lorsque Snom a choisi le site au nord de Berlin il y a 10 ans, sa décision était entièrement basée sur les modèles classiques et les exigences de l’époque. Cela signifiait que les locaux commerciaux offraient au moins un ou plusieurs bureaux par département. De grandes salles de réunion et de loisirs permettaient aux employés d’échanger des idées.

« Quand j’ai commencé chez Snom, il y avait encore des hiérarchies et des séparations claires », explique Gernot Sagl, PDG de Snom à Berlin depuis 2016. « Le directeur général avait son propre bureau exécutif, les départements se voyaient attribuer leurs propres pièces. Les départements se rencontraient pendant les pauses ou lors de réunions – j’ai toujours voulu rompre cette répartition . »

Bien que faisant partie d’une grande entreprise, Snom a conservé son identité de pionnier du secteur et de moteur de l’innovation dans les télécommunications. Pour atteindre ses objectifs, Snom a encouragé au cours des quatre dernières années la création d’équipes interfonctionnelles, qui ne sont plus liées au concept de département ou de division, mais qui travaillent de manière transversale. Ce seul changement a rapidement fait prendre conscience à Snom qu’elle avait besoin d’un environnement de travail complètement différent. Un autre facteur était que Snom est une entreprise qui a adopté un modèle de travail hybride dans toutes ses branches : Le bureau à domicile n’est plus uniquement utilisé dans des cas exceptionnels, mais chaque fois que les employés le souhaitent. Les nouvelles pratiques de travail étaient difficiles à concilier avec l’ancienne répartition rigide de l’espace.

Avec ses nouveaux locaux, Snom souhaitait non seulement se rapprocher à nouveau du centre-ville, mais aussi bouger dans le vrai sens du terme. « Je suis convaincu qu’il faut parfois un espace différent pour rompre avec les vieilles habitudes », confirme Gernot Sagl.

Les nouveaux locaux combinent désormais les ventes, la gestion des produits, la logistique et le marketing, la direction étant au cœur de l’action. Un autre grand espace est réservé à ceux qui ne viennent au bureau qu’occasionnellement. Les employés mobiles bénéficient de technologies dites de hot-desking qui leur permettent d’occuper tout poste de travail – et sans compromettre la disponibilité des services téléphoniques habituels et des ressources réseau à l’échelle de l’entreprise. Les grands espaces offrent également la possibilité de rencontres informelles avec des collègues. En outre, des salles silencieuses isolées du point de vue acoustique seront bientôt disponibles pour des réunions confidentielles ou le travail individuel.

« Les nouvelles structures ouvertes brisent certaines configurations de travail habituelles et bouleversent nos schémas de travail précédents – mais dès les premières semaines, des synergies et des énergies positives que nous n’avions pas dans les anciens locaux se manifestent ici », conclut Sagl.