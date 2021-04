Smile annonce le rachat de la société UX-Republic, une société de services numériques créée en 2013 spécialisée dans l’expérience et les interfaces utilisateur. Installée à Paris et à Bordeaux, UX-Republic compte 85 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 M€ en 2019. Elle compte parmi ses clients des grands noms tels que la Société Générale, BNP Paribas, AXA, France Télévision, Fnac-Darty, SFR, LVMH, EDF, Renault ou Ubisoft. Outre l’expérience utilisateur, UX-Republic a développé des expertises dans la visualisation de données et l’analyse Web. Également centre de formation, la société propose des sessions régulières sur les outils de conception d’interfaces web et mobile (Sketch…) et les méthodes (UX-Design, Design Thinking…).

UX-Republic intègre le groupe Smile mais continuera d’opérer sous sa propre marque. Pour les dirigeants-fondateurs d’UX-Republic, Sébastien Berten et Yann Cadoret, le rapprochement avec L’ESN spécialisée dans l’open source est l’opportunité de conquérir de nouveaux marchés en s’appuyant sur la couverture française et internationale de Smile (le groupe est présent dans 7 pays à travers 15 agences).

L’acquisition d’UX-Republic s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Open Arrow de Smile, qui vise notamment à développer son offre de conseil. Marc Palazon, CEO du groupe Smile, déclare dans un communiqué : « L’arrivée d’UX-Republic au sein de la famille Smile représente une vraie opportunité de renforcer mutuellement nos expertises et nos offres, en termes de conseil, d’usages et de technologies. Grâce aux compétences d’[UX-Republic], Smile ajoute une corde à son arc en devenant un acteur majeur de la création d’expérience digitale. »

Cette opération est la première depuis les acquisitions des agences digitales Virtua et Adyax, respectivement en janvier et septembre 2018, qui lui avaient permis de franchir la barre des 100 M€ de chiffre d’affaires et d’atteindre les 1.700 collaborateurs.