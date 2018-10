Spécialiste français de la signature électronique, Universign a réalisé une levée de fonds de 12 millions d’euros en série B dans un tour de table mené par Odyssée Venture, la Caisse des Dépôts et CM-CIC Innovation, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11.

Depuis sa création en 2001 sous le nom de Cryptolog, plus de 3.000 entreprises et administrations s’appuient sur Universign pour dématérialiser l’étape de la signature électronique. La société revendique plus de 50 millions d’horodatages et 10 millions de signatures électroniques chaque année. Elle dispose d’une base mutualisée de plus 500.000 identités numériques.

Proposant une offre sans engagement et un modèle de tarification à l’usage, Universign connaît une croissance régulière de 40% par an depuis plusieurs années. Avec l’argent levé, l’entreprise entend poursuivre son développement en Europe, notamment dans un premier temps, au Benelux, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Elle dispose déjà de retours d’expérience dans ces pays grâce à ses clients présents à l’international. La signature électronique Universign serait ainsi utilisée dans plus de 150 pays.

La société consacrera également une partie des fonds au recrutement de nouveaux collaborateurs. Elle indique que 120 postes seront à pourvoir d’ici à la fin de l’année prochaine.

Enfin, cette levée d’argent permettra à l’entreprise de développer son écosystème de partenaires. Notamment membre de l’Adobe Approved Trust List, Universign souhaite désormais développer ses intégrations au sein d’autres solutions.

« Universign a connu une expansion rapide grâce à l’adoption massive de la signature électronique par ses clients. Cet engouement démontre que la question de la confiance numérique est aujourd’hui prioritaire pour les entreprises qui souhaitent dématérialiser leurs processus, surtout lorsqu’il s’agit d’actes engageants », explique dans un communiqué, Julien Stern, fondateur et président de la société.