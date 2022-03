La société de conseil en stratégie digitale établie en France, en Belgique et au Luxembourg annonce le déménagement de sa filiale luxembourgeoise dans le centre de coworking ‘Spaces gare’ à Luxembourg, plus facile d’approche en transports publics pour sa centaine d’employé.e.s et ses client.e.s.

Dans un communiqué, SFEIR Luxembourg se dit en plein essor depuis son implantation en 2000 et propose divers postes en développement agile ici.