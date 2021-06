La société parisienne propose des solutions de communication, connexion fibre et hébergement de données aux professionnels, des TPE principalement. Elle connait une croissance à deux chiffres depuis ses débuts en 2007 et revendique une position d’acteur européen (France, Espagne, Belgique, Allemagne) des télécoms et des services cloud, avec 75.000 sociétés clientes et 850.000 utilisateurs professionnels à son actif, pour 132 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Sewan propose ses services en mode indirect et compte 580 collaborateurs. Son site de recrutement, Sewan Jobs, regroupe toutes les offres d’emploi du groupe et permet aux candidats de postuler en ligne. Les postes à pourvoir sont à 90% en France, sur des fonctions techniques (développeurs, ingénieurs télécom, R&D) et de support. 50 personnes ont déjà été recrutées depuis le début de l’année 2021 et plus de 70 postes restent à pourvoir.

Dans un communiqué, Sewan indique que ses ressources humaines ont pour leitmotiv de donner leur chance à des profils atypiques, en situation de handicap ou en reconversion, avec un programme de formation interne à la clé. La société explique également avoir à cœur de développer sa politique RSE, tant à l’externe – avec un choix exigeant de prestataires en matière de recyclage des produits informatiques – qu’à l’interne, avec notamment la suppression des gobelets en plastique et une aide à l’achat et à l’entretien d’un vélo en tant que moyen de transport.