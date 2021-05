Selon une étude menée par Qualtrics – à la demande de Zoom – auprès de 7.689 personnes dans 10 pays, seuls 49% des Français estiment que le virtuel jouera encore un rôle dans leur vie après la crise sanitaire liée au Covid-19. Cette opinion contraste fortement avec celle des autres pays : 79% des personnes interrogées à travers le monde estiment que le virtuel gardera un rôle prépondérant dans l’ensemble des activités.

Côté travail, 41% des Français comptent revenir aux rencontres professionnelles en chair et en os, contre 27% au Royaume-Uni et 25% aux États-Unis et en Allemagne. Ils expliquent notamment que ce mode de travail leur apporte un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Seuls 52% des Français interrogés pensent que les interactions professionnelles continueront de se faire aussi bien en mode virtuel qu’en « présentiel », contre plus de deux tiers des personnes interrogés dans le monde.

« La France est un pays latin qui attache beaucoup d’importance aux relations humaines. Il n’est donc pas surprenant que les Français donnent une part importante aux rencontres physiques », commente Charlotte Nizieux, la porte-parole de Zoom en France, dans un communiqué.

Soulignons que même Eric Yuan, le CEO de la société de service de visioconférence Zoom, a récemment admis souffrir de « Zoom Fatigue » en ce début mai.

En ce qui concerne l’éducation, 53% des Français interrogés envisagent un retour de l’enseignement entièrement « présentiel », comme avant, contre une moyenne globale de 38% à l’international. 40% se disent favorables à un mode hybride distanciel/présentiel contre 50% aux États-Unis, 54% en Allemagne et 44% au Royaume-Uni.

Les répondants interrogés en France s’accordent cependant avec les autres pays sur les avantages de la visioconférence : éviter l’isolement (87%) et donner la possibilité de participer à toutes sortes d’évènements (73%).

Méthodologie

L’étude sur l’Importance du virtuel dans le monde du futur (How Virtual Do We Want Our Future to Be?) a été réalisée du 15 au 26 mars 2021 par le cabinet Qualtrics à la demande de Zoom. 7.689 personnes provenant de 10 pays ont été interrogés en ligne afin de comprendre ce qu’il adviendra des communications vidéo après la pandémie de Covid-19. L’objectif affiché était d’identifier les aspects les plus positifs de la tenue de certaines activités virtuelles et de déterminer les activités auxquelles les gens comptent continuer à participer par le biais des communications vidéo.