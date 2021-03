La société de logiciels de virtualisation VMware a annoncé hier son projet d’acquisition de Mesh7, une société basée à Sunnyvale, en Californie, pour un montant non divulgué. La solution de Mesh7 sécurise les microservices et les applications cloud contre les cybermenaces.

Ensemble, « VMware Tanzu Service Mesh et Mesh7 API Security Mesh permettront de déployer plus efficacement les services distribués et d’assurer la sécurité de la couche applicative des applications cloud », précise Pratik Roychowdhury, l’un des deux cofondateurs de Mesh7, dans un post de blog.

« VMware a constaté une augmentation de la demande pour un produit de maillage API + service entièrement intégré, avec Envoy comme base », ajoute Tom Gillis, Vice-Président senior et DG de la division Réseaux et Sécurité de VMware, dans un autre post de blog. Or, la solution Mesh7 est basée sur Envoy, un proxy de couche 7 open-source conçu pour les architectures orientées services. Envoy est également un composant essentiel de Tanzu Service Mesh, qui contrôle la communication entre des milliers de composants applicatifs et qui applique les politiques de sécurité puis mesure les performances.

Mesh7 « permettra à VMware de fournir une parfaite compréhension des composants d’applications qui communiquent entre eux par le biais d’API », assure Tom Gillis. « Les développeurs et les équipes de sécurité comprendront mieux quand, où et comment les applications et les microservices communiquent via les API, même dans des environnements multi-clouds, d’où un meilleur DevSecOps. »