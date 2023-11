Initiative visant à renforcer la relation entre Schneider Electric et ses partenaires afin de mieux soutenir leurs activités dans un monde en constante évolution, le nouveau programme mySchneider IT Partner les aide à développer leurs compétences et leur offre des avantages exclusifs.

Né du constat que les activités de ses partenaires sont confrontées à des changements rapides et à de nouveaux défis, telles que la transition numérique, l’explosion des volumétries de données ou encore la croissance des menaces de sécurité sans oublier la pression autour des enjeux de développement durable, Schneider Electric lance un nouveau programme de partenariat : mySchneider IT Partner.

Destiné aux intégrateurs système, aux revendeurs, aux distributeurs, aux consultants et aux prestataires de services informatiques qui souhaitent bénéficier de l’expertise, des outils et des avantages exclusifs de Schneider Electric, mySchneider IT Partner les aide à s’adapter aux tendances du marché afin qu’ils puissent saisir les nouvelles opportunités et développer leurs activités. Le programme propose trois spécialisations : Fournisseurs de solutions informatiques, Fournisseurs de logiciels et de services informatiques et, enfin, Fournisseur de solutions pour datacenters.

Les partenaires peuvent choisir une ou plusieurs spécialisations en fonction de leur profil et de leurs objectifs. En adhérant au programme mySchneider IT Partner, ils accèdent à une plateforme en ligne qui leur permet de :

Trouver facilement les produits et les solutions adaptés à leurs besoins et à ceux de leurs clients, grâce à des sélecteurs, des configurateurs et des simulateurs.

Obtenir des devis personnalisés et passer des commandes en ligne, avec des conditions tarifaires préférentielles et une livraison rapide.

Suivre l’état de leurs commandes, de leurs factures et de leurs paiements en temps réel, avec une visibilité complète sur votre activité.

Bénéficier d’un support technique et commercial dédié, avec un accès direct à des experts produits, des formations en ligne et des webinaires thématiques.

Profiter d’un programme de fidélité qui les récompense pour leurs achats et leurs actions sur la plateforme, avec des points à échanger contre des cadeaux ou des services.

Le programme mySchneider IT Partner offre également la possibilité aux partenaires de développer leur visibilité et leur notoriété sur le marché, en rejoignant le réseau de partenaires certifiés de Schneider Electric. Il leur permet notamment :

D’afficher le logo et le niveau de certification mySchneider IT Partner sur leurs supports de communication, pour valoriser leur savoir-faire et leur professionnalisme.

D’accéder à des outils marketing et commerciaux personnalisables, tels que des brochures, des flyers, des bannières web ou des e-mailings.

De bénéficier d’opportunités de co-marketing avec Schneider Electric, comme des événements, des campagnes ou des témoignages clients.

De recevoir des leads qualifiés de la part de Schneider Electric, en fonction de leur zone géographique et de leur domaine d’expertise.

Opportunité unique pour les professionnels de l’informatique qui veulent se différencier sur le marché, fidéliser leurs clients et augmenter leurs revenus, mySchneider IT Partner met également l’accent sur le numérique responsable avec les solutions Green Premium.

Conçue pour vous permettre d’aider vos clients à mieux identifier leur besoin et rationaliser la configuration et l’installation de leurs solutions informatiques, la première spécialisation du programme – Fournisseurs de solutions informatiques – est déjà en ligne et accessible dès maintenant. Les deux autres suivront prochainement.

N’hésitez pas à saisir cette opportunité de renforcer vos liens avec Schneider Electric, d’accroître vos compétences et votre valeur ajoutée afin de développer de nouvelles expertises qui aideront à vous différencier sur le marché et à accroître vos revenus ! Pour en savoir plus et/ou adhérer au programme, visitez le site web de Schneider Electric.